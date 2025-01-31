Cafébib’-atelier couture Chabrillan

Cafébib’-atelier couture

15 rue revesz long Chabrillan Drôme

Début : Samedi 2025-01-31 11:00:00

fin : 2025-05-30 16:00:00

2025-01-31 2025-02-28 2025-03-28 2025-04-25 2025-05-30 2025-06-27 2025-07-25 2025-09-27 2025-10-25 2025-11-29 2025-12-27

C’est la rentrée à l’Espace de Vie Sociale, on retrouve les ateliers récurrents dont les ateliers couture tous les derniers samedis de chaque mois.

15 rue revesz long Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 71 42 biblio@chabrillan.fr

English :

It’s back to work at the Espace de Vie Sociale, and we’re back to our regular workshops, including the sewing workshops held on the last Saturday of every month.

German :

Im Espace de Vie Sociale ist der Herbst angebrochen und es finden wieder die üblichen Workshops statt, darunter die Nähworkshops an jedem letzten Samstag im Monat.

Italiano :

All’Espace de Vie Sociale si ricomincia a lavorare e tornano i laboratori regolari, compresi quelli di cucito che si tengono l’ultimo sabato di ogni mese.

Espanol :

Vuelve el trabajo al Espace de Vie Sociale, y vuelven los talleres habituales, incluidos los de costura que se celebran el último sábado de cada mes.

