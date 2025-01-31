Cafébib’-atelier couture Chabrillan
Cafébib’-atelier couture Chabrillan vendredi 31 janvier 2025.
Cafébib’-atelier couture
15 rue revesz long Chabrillan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-01-31 11:00:00
fin : 2025-05-30 16:00:00
Date(s) :
2025-01-31 2025-02-28 2025-03-28 2025-04-25 2025-05-30 2025-06-27 2025-07-25 2025-09-27 2025-10-25 2025-11-29 2025-12-27
C’est la rentrée à l’Espace de Vie Sociale, on retrouve les ateliers récurrents dont les ateliers couture tous les derniers samedis de chaque mois.
15 rue revesz long Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 71 42 biblio@chabrillan.fr
English :
It’s back to work at the Espace de Vie Sociale, and we’re back to our regular workshops, including the sewing workshops held on the last Saturday of every month.
German :
Im Espace de Vie Sociale ist der Herbst angebrochen und es finden wieder die üblichen Workshops statt, darunter die Nähworkshops an jedem letzten Samstag im Monat.
Italiano :
All’Espace de Vie Sociale si ricomincia a lavorare e tornano i laboratori regolari, compresi quelli di cucito che si tengono l’ultimo sabato di ogni mese.
Espanol :
Vuelve el trabajo al Espace de Vie Sociale, y vuelven los talleres habituales, incluidos los de costura que se celebran el último sábado de cada mes.
