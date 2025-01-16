Cafébib’-soirée jeux de société (ados/adultes) Chabrillan

Cafébib’-soirée jeux de société (ados/adultes) Chabrillan jeudi 16 janvier 2025.

Cafébib’-soirée jeux de société (ados/adultes)

15 rue revesz long Chabrillan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-01-16 18:00:00

fin : 2025-02-20 22:00:00

Date(s) :

2025-01-16 2025-02-20 2025-03-20 2025-04-17 2025-05-15 2025-06-19 2025-07-17 2025-09-19 2025-10-17 2025-11-21 2025-12-19

C’est la rentrée à l’Espace de Vie Sociale, on retrouve les ateliers récurrents dont les soirées jeux de société tous les troisièmes vendredis de chaque mois. Pour ados et adultes.

.

15 rue revesz long Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 71 42 biblio@chabrillan.fr

English :

It’s back to work at the Espace de Vie Sociale, with recurring workshops including board game evenings every third Friday of the month. For teens and adults.

German :

Im Espace de Vie Sociale beginnt das neue Schuljahr. Es finden wieder die üblichen Workshops statt, darunter auch die Brettspielabende an jedem dritten Freitag im Monat. Für Jugendliche und Erwachsene.

Italiano :

All’Espace de Vie Sociale si ricomincia a lavorare e si riprendono i laboratori regolari, tra cui le serate di giochi da tavolo ogni terzo venerdì del mese. Per adolescenti e adulti.

Espanol :

Vuelve el trabajo al Espace de Vie Sociale, y retomamos nuestros talleres habituales, incluidas las veladas de juegos de mesa cada tercer viernes de mes. Para adolescentes y adultos.

L’événement Cafébib’-soirée jeux de société (ados/adultes) Chabrillan a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme