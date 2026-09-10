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AGENDA · Rennes

Cafécrans – et l’IA, dans tout ça ? Bibliothèque Triangle Rennes

samedi 7 novembre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Triangle
Adresse
3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Cafécrans – et l’IA, dans tout ça ? Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 7 novembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Rencontres et réflexions autour du numérique

Un rendez-vous convivial chaque mois pour prendre le temps de réfléchir sur nos écrans.
Quel impact a eu l’IA générative dans vos usages ? On démêle le sujet dans cette course à l’IA qui ne ralentit pas depuis quelques années !
Adultes & ados tous niveaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-07T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-07T17:00:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93


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