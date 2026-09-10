Informations pratiques

Cafécrans – le smartphone addictif Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 26 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Rencontres et réflexions autour du numérique

Un rendez-vous convivial chaque mois pour prendre le temps de réfléchir sur nos écrans.

Quelle place prend le smartphone dans nos vies ? Partage d’astuces pour combattre l’écan impulsif et création d’une liste personnalisée d’activités anti-scroll.

Adultes & ados tous niveaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-26T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-26T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



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