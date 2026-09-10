Cafécrans – notre vie privée en danger Bibliothèque Triangle Rennes
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes
Informations pratiques
Cafécrans – notre vie privée en danger Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 10 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine
Rencontres et réflexions autour du numérique
Un rendez-vous convivial chaque mois pour prendre le temps de réfléchir sur nos écrans.
Partagez vos ressentis et vos questions sur notre protection et celle de nos proches
autour d’un jeu de carte fait maison.Adultes & ados tous niveaux.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-10T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-10T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93
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