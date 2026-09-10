Informations pratiques

Cafécrans – notre vie privée en danger Bibliothèque Triangle Rennes Samedi 10 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Rencontres et réflexions autour du numérique

Un rendez-vous convivial chaque mois pour prendre le temps de réfléchir sur nos écrans.

Partagez vos ressentis et vos questions sur notre protection et celle de nos proches

autour d’un jeu de carte fait maison.Adultes & ados tous niveaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-10T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-10T17:00:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

