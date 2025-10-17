Cafés bénévoles CIS Centre International de Séjour Ethic Etapes Besançon

Cafés bénévoles CIS Centre International de Séjour Ethic Etapes Besançon vendredi 17 octobre 2025.

Cafés bénévoles

CIS Centre International de Séjour Ethic Etapes 3 Avenue des Montboucons Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 14:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Tu as envie de découvrir le bénévolat, envie d’une première expérience ou d’une autre expérience,

Viens nous rencontrez, France Bénévolat Franche-Comté est là pour te renseigner, ou te diriger vers la mission bénévole qui te correspond le mieux.

Pour les associations venez découvrir les services que nous pouvons vous proposer !

Tout public, entrée libre et sans rendez-vous. .

CIS Centre International de Séjour Ethic Etapes 3 Avenue des Montboucons Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 80 44 besancon.doubs@francebenevolat.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cafés bénévoles Besançon a été mis à jour le 2025-10-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON