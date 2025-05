Cafés Citoyens « La Médiathèque à livre ouvert » – Troyes, 4 juin 2025 18:30, Troyes.

Tous les 1er mercredi du mois, Le Rucher Créatif accueille les Cafés Citoyens qui vous propose un temps d’échange autour d’une thématique de société, pour questionner ensemble le monde qui nous entoure.



Ce mois-ci, nous ouvrons les portes de la Médiathèque de Troyes et levons le voile sur son fonctionnement. Qui gère ce service public de proximité ? Comment sont choisis les ouvrages ? Que se passe-t-il en coulisses, qui sont les bibliothécaires ?

En présence des intervenants Valérie, Mélie, Flavia et Arnaud, qui partageront leur expérience et leur vision du métier de bibliothécaire.



Un moment convivial, participatif et accessible à toutes et tous, où vos questions sont les bienvenues ! .

LE RUCHER CREATIF

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org

