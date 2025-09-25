Cafés climat: les actions locales changent-elles la donne ? Place du Foirail Pau

Place du Foirail Café du Méliès Pau Pyrénées-Atlantiques

Les plans climat mis en œuvre par les collectivités sont-ils l’alpha et l’oméga de la transition écologique à l’échelle locale ?

Par qui et comment les défis climatiques sont-ils relevés à l’échelle locale ? Quels rôles jouent les collectivités et les Plans Climat (PCAET) dans cette transition ? Comment les citoyens et les acteurs locaux sont-ils associés à ces démarches stratégiques ?

Il s’agit de comprendre d’où vient le Plan Climat, à quoi il sert et ce qu’il permet réellement de faire localement. C’est aussi découvrir les marges de manœuvre des collectivités, les expérimentations en cours et les apprentissages collectifs. C’est enfin s’interroger sur comment chacun peut contribuer à des actions adaptées à son territoire. Le climat, n’est-il pas aussi et avant tout l’affaire de celles et ceux qui vivent ici, au quotidien ? .

Place du Foirail Café du Méliès Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 12 36

