Cafés découverte à la chapelle de l’Annonciade Chapelle de l’Annonciade Martigues

Cafés découverte à la chapelle de l’Annonciade

Samedi 14 mars 2026 à partir de 10h.

Samedi 23 mai 2026 à partir de 10h. Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues Bouches-du-Rhône

Moments conviviaux de rencontre autour d’un thé ou d’un café, les cafés découverte sont une invitation à découvrir des points de vue singuliers sur la ville de Martigues et son patrimoine, depuis la chapelle de l’Annonciade. Tout public, sur inscription.

Programme 2026



– Samedi 14 mars à 10h

Présentation de l’imagerie et de la symbolique autour des effigies angéliques et des représentations du mal dans le décor baroque de l’Annonciade.

Sur inscription.



– Samedi 23 mai à 10h

300 ans de mémoires gravées, dessinées ou incisées se dévoilent sur les murs de la tribune de la chapelle.

Sur inscription. .

Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

Convivial moments of meeting around a tea or a coffee, the discovery cafes are an invitation to discover singular points of view on the city of Martigues and its heritage, from the chapel of the Annonciade. Open to the general public, registration required.

