Cafés découverte à la galerie de l’histoire Rond-point de l’Hôtel de ville Martigues

Cafés découverte à la galerie de l’histoire

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 10h.

Mercredi 26 novembre 2025 à partir de 10h.

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 10h. Rond-point de l’Hôtel de ville Galerie de l’Histoire de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Après un moment convivial autour d’un thé ou d’un café, découvrez un point de vue singulier sur un aspect de l’histoire martégale. Gratuit. Tout public, sur inscription.

– Samedi 27 septembre à 10h le dolium.

Une technique de stockage chez les Gaulois.



– Mercredi 26 novembre à 10h présentation d’un focus.

Le service Art, Histoire, Archéologie et Archives a choisi de mettre en avant L’Hôtel de Colla de Pradines (actuel Office de Tourisme).

Les brochures Focus des Villes et Pays d’art et d’histoire mettent en valeur un site, un monument…

Elles s’appuient sur la recherche (inventaire du patrimoine, travaux universitaires, etc.) pour faire la synthèse des savoirs nécessaires à la compréhension du pays et de son patrimoine. Ce sont des supports de visite et en même temps des documents de référence à conserver.



Samedi 6 décembre à 10h Le Mourre de Pouar.

Un bateau représentatif de la pêche au 19e siècle. .

Rond-point de l’Hôtel de ville Galerie de l’Histoire de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

After a convivial moment around a tea or a coffee, discover a singular point of view on one aspect of Martégale history.

Free admission. Registration recommended.

German :

Entdecken Sie nach einem geselligen Moment bei einem Tee oder Kaffee einen einzigartigen Blickwinkel auf einen Aspekt der Martégale-Geschichte.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung empfohlen.

Italiano :

Dopo un momento di convivialità davanti a un tè o a un caffè, scoprite un punto di vista unico su un aspetto della storia di Martégale. Ingresso libero. Aperto a tutti, con obbligo di registrazione.

Espanol :

Después de un momento de convivencia con un té o un café, descubra un punto de vista singular sobre un aspecto de la historia de Martégale.

Entrada gratuita. Se recomienda inscribirse.

