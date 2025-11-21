Cafés découverte aux archives communales Ferrières Martigues

Cafés découverte aux archives communales Ferrières Martigues vendredi 21 novembre 2025.

Cafés découverte aux archives communales

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 10h. Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Après un moment convivial autour d’un thé ou d’un café, découvrez un point de vue singulier sur un aspect de l’histoire martégale. Gratuit. Tout public, sur inscription.

– Vendredi 21 novembre à 10h Bons baisers de Martigues.

Une présentation des cartes postales du fonds des Archives permettra d’explorer la thématique du voyage. .

Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 30 65 contact.aha@ville-martigues.fr

English :

After a convivial moment around a tea or a coffee, discover a singular point of view on one aspect of Martégale history.

Free admission. Registration recommended.

German :

Entdecken Sie nach einem geselligen Moment bei einem Tee oder Kaffee einen einzigartigen Blickwinkel auf einen Aspekt der Martégale-Geschichte.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung empfohlen.

Italiano :

Dopo un momento di convivialità davanti a un tè o a un caffè, scoprite un punto di vista unico su un aspetto della storia di Martégale. Ingresso libero. Aperto a tutti, con obbligo di registrazione.

Espanol :

Después de un momento de convivencia con un té o un café, descubra un punto de vista singular sobre un aspecto de la historia de Martégale.

Entrada gratuita. Se recomienda inscribirse.

