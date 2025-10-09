Cafés des séniors Pub-brasserie Le Bacchus Nontron
Pub-brasserie Le Bacchus 38 place Merillon Nontron Dordogne
Un RDV pour échanger, partager, s’informer autour d’un café la vie quotidienne en Egypte ancienne, animé par l’association Kemet.
English : Cafés des séniors
A get-together to discuss, share and learn more over a cup of coffee: daily life in ancient Egypt, hosted by the Kemet association.
German : Cafés des séniors
Ein RDV zum Austauschen, Teilen und Informieren bei einer Tasse Kaffee: Das Alltagsleben im alten Ägypten, moderiert von der Kemet Association.
Italiano :
Un’occasione per scambiare idee, condividere informazioni e aggiornarsi davanti a un caffè: la vita quotidiana nell’Antico Egitto, ospitata dall’associazione Kemet.
Espanol : Cafés des séniors
Una oportunidad para intercambiar ideas, compartir información y ponerse al día tomando un café: la vida cotidiana en el Antiguo Egipto, organizado por la asociación Kemet.
