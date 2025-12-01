Cafés des séniors Pub-brasserie Le Bacchus Nontron

Cafés des séniors

Pub-brasserie Le Bacchus 38 place Merillon Nontron Dordogne

2025-12-11

Un RDV pour échanger, partager, s’informer autour d’un café. Les histoires de l’art Van Gogh, animé par Philippe Lecomte.

Pub-brasserie Le Bacchus 38 place Merillon Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40

English : Cafés des séniors

A rendez-vous to exchange, share and learn over a cup of coffee. Art history: Van Gogh, hosted by Philippe Lecomte.

German : Cafés des séniors

Ein RDV zum Austauschen, Teilen und Informieren bei einer Tasse Kaffee. Kunstgeschichten: Van Gogh, moderiert von Philippe Lecomte.

Italiano :

Un luogo di incontro per scambiare, condividere e saperne di più davanti a una tazza di caffè. Storia dell’arte: Van Gogh, condotto da Philippe Lecomte.

Espanol : Cafés des séniors

Un lugar de encuentro para intercambiar, compartir e informarse tomando un café. Historia del arte: Van Gogh, a cargo de Philippe Lecomte.

