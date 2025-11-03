CAFÉS FRANGINES SALON DE THÉ L’ANNEXE Bagnères-de-Luchon

CAFÉS FRANGINES

SALON DE THÉ L’ANNEXE 18 Rue du Docteur Germès Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03 10:00:00

fin : 2025-11-03 12:00:00

Date(s) :

2025-11-03

Temps de rencontres et d’échanges entre femmes entrepreneures et/ou porteuses de projet autour de sujets professionnels et persos.

Le Civam31 porte depuis presque 10 ans le réseau des Frangines, réseau de soutien à l’entrepreneuriat féminin en milieu rural.

Il compte une centaine de participantes réparties sur tout le sud de la Haute-Garonne. Il organise deux fois par mois des Cafés Frangines ,

L’objectif favoriser le partage d’expériences, de bons plans, de problématiques, et développer son réseau.

Ouvert à toute femme qui serait curieuse et intéressée par le Réseau les Frangines. .

SALON DE THÉ L’ANNEXE 18 Rue du Docteur Germès Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 97 59 41 frangines@civam31.fr

English :

A time for women entrepreneurs and/or project leaders to meet and exchange ideas on professional and personal topics.

German :

Zeit für Treffen und Austausch zwischen Unternehmerinnen und/oder Projektträgerinnen über berufliche und persönliche Themen.

Italiano :

Un momento di incontro tra donne imprenditrici e/o leader di progetto per parlare di questioni professionali e personali.

Espanol :

Un momento para que las mujeres empresarias y/o líderes de proyectos se reúnan y hablen de temas profesionales y personales.

L’événement CAFÉS FRANGINES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE