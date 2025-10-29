Cafés histoire Dieulefit
Cafés histoire Dieulefit mercredi 29 octobre 2025.
Cafés histoire
Salle du Labor Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 16:30:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Remontez le temps à Dieulefit
La communauté villageoise de Dieulefit à la fin de XVème siècle le témoignage d’une certaine autonomie.
Intervention de Magali Guérin-Chazaud, médiéviste, archiviste et paléographe
Salle du Labor Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Go back in time at Dieulefit
The Dieulefit village community at the end of the 15th century: evidence of a certain autonomy.
Talk by Magali Guérin-Chazaud, medievalist, archivist and paleographer
German :
Drehen Sie die Zeit in Dieulefit zurück
Die Dorfgemeinschaft von Dieulefit am Ende des 15. Jahrhunderts ein Zeugnis für eine gewisse Autonomie.
Vortrag von Magali Guérin-Chazaud, Mediävistin, Archivarin und Paläographin
Italiano :
Tornare indietro nel tempo a Dieulefit
La comunità del villaggio di Dieulefit alla fine del XV secolo: testimonianze di una certa autonomia.
Intervento di Magali Guérin-Chazaud, medievalista, archivista e paleografa
Espanol :
Retroceder en el tiempo en Dieulefit
La comunidad aldeana de Dieulefit a finales del siglo XV: testimonio de una cierta autonomía.
Conferencia de Magali Guérin-Chazaud, medievalista, archivera y paleógrafa
