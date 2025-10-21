Cafés Littéraires Atelier manuel « Le Levana Mysteriosa du professeur Schmetterling » Médiathèque Intercommunale Montélimar

Viens réaliser le merveilleux papillon du professeur Schmetterling le » Levana Mysteriosa » dans le cadre de l’exposition des cafés littéraires « L’expédition Rocambolesque du professeur Schmetterling »

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Come and create Professor Schmetterling’s wonderful butterfly, the « Levana Mysteriosa », as part of the cafés littéraires exhibition « Professor Schmetterling’s Rocambolic Expedition »

German :

Erstelle Professor Schmetterlings wunderbaren Schmetterling « Levana Mysteriosa » im Rahmen der Ausstellung der Literaturcafés « Professor Schmetterlings wundersame Expedition »

Italiano :

Venite a creare la meravigliosa farfalla del professor Schmetterling, la « Levana Mysteriosa », nell’ambito della mostra del caffè letterario « La spedizione rocambolesca del professor Schmetterling »

Espanol :

Venga a crear la maravillosa mariposa del profesor Schmetterling, la « Levana Mysteriosa », en el marco de la exposición del café literario « La expedición rocambolesca del profesor Schmetterling »

