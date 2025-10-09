Cafés Littéraires lecture dessinée Rue Antoine de Saint-Exupéry Pierrelatte

Rencontre avec Lucie Baratte autour de son roman De Ronce et d’Épine. Informations auprès de la Bibliothèque. Présence de la librairie le Roi lire pour vente/dédicace.

Rue Antoine de Saint-Exupéry Cinéma Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58

English :

Meeting with Lucie Baratte about her novel De Ronce et d?Épine. Information from the library. Le Roi Lire bookshop will be on hand for book sales and signings.

German :

Treffen mit Lucie Baratte zu ihrem Roman De Ronce et d’Épine. Informationen in der Bibliothek. Die Buchhandlung le Roi lire ist anwesend, um Bücher zu verkaufen und zu signieren.

Italiano :

Incontro con Lucie Baratte per discutere del suo romanzo De Ronce et d’Épine. Informazioni presso la Biblioteca. La libreria Le Roi Lire sarà a disposizione per vendere e firmare libri.

Espanol :

Encuentro con Lucie Baratte para hablar de su novela De Ronce et d’Épine. Información en la biblioteca. La librería Le Roi Lire venderá y firmará libros.

