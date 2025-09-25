Cafés Littéraires Lecture en amont Bibliothèque Pierrelatte
Bibliothèque 2 boulevard Albert Einstein Pierrelatte
25 septembre 2025 18:30:00
2025-09-25
Les Cafés Littéraires, ce sont d’abord des lecteurs passionnés qui proposent un festival de littérature, à base de lectures et de rencontres d’auteurs sur plusieurs jours et communes, dont Pierrelatte.
Bibliothèque 2 boulevard Albert Einstein Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
English :
The Cafés Littéraires are first and foremost a group of passionate readers who propose a festival of literature, based on readings and meetings with authors over several days and towns, including Pierrelatte.
German :
Die Cafés Littéraires sind zunächst einmal begeisterte Leser, die ein Literaturfestival auf der Grundlage von Lesungen und Autorenbegegnungen an mehreren Tagen und in mehreren Gemeinden, darunter Pierrelatte, anbieten.
Italiano :
I Cafés Littéraires sono innanzitutto un gruppo di lettori appassionati che organizzano un festival della letteratura, con letture e incontri con gli autori in diversi giorni e città, tra cui Pierrelatte.
Espanol :
Los Cafés Littéraires son ante todo un grupo de lectores apasionados que organizan un festival de literatura, con lecturas y encuentros con autores a lo largo de varios días y ciudades, entre ellas Pierrelatte.
