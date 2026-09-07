Cafés littéraires – Lectures musicales Rue des Pénitents Pierrelatte

Informations pratiques

Pierrelatte

Cafés littéraires – Lectures musicales

Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

La deuxième soirée des Cafés Littéraires propose une expérience littéraire et musicale autour du roman Solo Tu de Philippe Fusaro.

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Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

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English :

The second evening of the Cafés Littéraires features a literary and musical experience centered on Philippe Fusaro’s novel *Solo Tu*.

L’événement Cafés littéraires – Lectures musicales Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence