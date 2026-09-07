Cafés littéraires – Lectures musicales Rue des Pénitents Pierrelatte
jeudi 8 octobre 2026 · Rue des Pénitents · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Cafés littéraires – Lectures musicales
Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
La deuxième soirée des Cafés Littéraires propose une expérience littéraire et musicale autour du roman Solo Tu de Philippe Fusaro.
.
Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The second evening of the Cafés Littéraires features a literary and musical experience centered on Philippe Fusaro’s novel *Solo Tu*.
L’événement Cafés littéraires – Lectures musicales Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
À voir aussi à Pierrelatte (Drôme)
- Visite libre du moulin de Pierrelatte, Moulin, Pierrelatte 19 septembre 2026
- Visite du Musée municipal Yvon Guéret, Musée municipal Yvon Guéret, Pierrelatte 19 septembre 2026
- Jeu de piste, Office de Tourisme, Pierrelatte 19 septembre 2026
- Randonnée patrimoine, Office de Tourisme, Pierrelatte 19 septembre 2026
- Conférence-lecture, Chapelle des Pénitents, Pierrelatte 19 septembre 2026