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AGENDA · Pierrelatte

Cafés littéraires – Lectures musicales Rue des Pénitents Pierrelatte

jeudi 8 octobre 2026 · Rue des Pénitents · Pierrelatte

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue des Pénitents
Adresse
Chapelle des Pénitents
Ville
26700 Pierrelatte
Département
Drôme
Tarif

Pierrelatte

Cafés littéraires – Lectures musicales

Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:30:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

La deuxième soirée des Cafés Littéraires propose une expérience littéraire et musicale autour du roman Solo Tu de Philippe Fusaro.
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Rue des Pénitents Chapelle des Pénitents Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58  bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

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English :

The second evening of the Cafés Littéraires features a literary and musical experience centered on Philippe Fusaro’s novel *Solo Tu*.

L’événement Cafés littéraires – Lectures musicales Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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