Cafés littéraires – Rencontre autrice Restaurant L’Arc en Ciel Pierrelatte
samedi 10 octobre 2026 · Restaurant L'Arc en Ciel · Pierrelatte
Informations pratiques
Pierrelatte
Cafés littéraires – Rencontre autrice
Restaurant L’Arc en Ciel Place du Champ de Mars Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
La troisième soirée des Cafés Littéraires propose une rencontre avec Séverine Cressan pour son premier livre, Nourrice.
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Restaurant L’Arc en Ciel Place du Champ de Mars Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr
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English :
The third evening of the Cafés Littéraires features a discussion with Séverine Cressan about her first book, *Nourrice*.
L’événement Cafés littéraires – Rencontre autrice Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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