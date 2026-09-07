Cafés littéraires – Rencontre autrice Restaurant L’Arc en Ciel Pierrelatte

Informations pratiques

Pierrelatte

Cafés littéraires – Rencontre autrice

Restaurant L’Arc en Ciel Place du Champ de Mars Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

La troisième soirée des Cafés Littéraires propose une rencontre avec Séverine Cressan pour son premier livre, Nourrice.

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Restaurant L’Arc en Ciel Place du Champ de Mars Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58 bibliotheque@ville-pierrelatte.fr

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English :

The third evening of the Cafés Littéraires features a discussion with Séverine Cressan about her first book, *Nourrice*.

L’événement Cafés littéraires – Rencontre autrice Pierrelatte a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence