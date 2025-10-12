Cafés littéraires: rencontre avec Didier Hamey Saou

Cafés littéraires: rencontre avec Didier Hamey Saou dimanche 12 octobre 2025.

Cafés littéraires: rencontre avec Didier Hamey

Auberge des Dauphins Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 09:30:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

L’Auberge des Dauphins et les Cafés littéraires s’associent pour une journée de rencontres dans la forêt de Saoû. Didier Hamey, artiste graveur, et Laure Limongi, autrice, sont invité.e.s à investir la forêt de Saoû autour de leurs œuvres respectives.

Auberge des Dauphins Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 02 25 aubergedesdauphins@ladrome.fr

English :

Auberge des Dauphins and Cafés littéraires join forces for a day of encounters in the Saoû forest. Didier Hamey, artist-engraver, and Laure Limongi, author, are invited to take over the forest of Saoû with their respective works.

German :

Die Auberge des Dauphins und die Cafés littéraires haben sich zu einem Tag der Begegnung im Wald von Saoû zusammengeschlossen. Der Graveur Didier Hamey und die Autorin Laure Limongi sind eingeladen, den Wald von Saoû zu erkunden und ihre Werke vorzustellen.

Italiano :

L’Auberge des Dauphins e i Cafés littéraires si uniscono per una giornata di incontri nella foresta di Saoû. Didier Hamey, artista incisore, e Laure Limongi, autrice, sono invitati a conquistare la foresta di Saoû per presentare le loro rispettive opere.

Espanol :

El Auberge des Dauphins y los Cafés literarios se unen para una jornada de encuentros en el bosque de Saoû. Didier Hamey, artista grabador, y Laure Limongi, escritora, están invitados a tomar el bosque de Saoû para presentar sus respectivas obras.

