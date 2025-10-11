Cafés Littéraires Rencontre d’auteur place Xavier Taillade Pierrelatte

Cafés Littéraires Rencontre d’auteur place Xavier Taillade Pierrelatte samedi 11 octobre 2025.

Cafés Littéraires Rencontre d’auteur

place Xavier Taillade Salon de thé/restaurant l’écrin gourmand Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 11:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Rencontre avec l’autrice Sandrine COLLETTE à l’écrin gourmand, pour présenter son roman « Madelaine avant l’aube ». Informations auprès de la bibliothèque. Présence de la librairie le Roi lire pour vente/dédicace

.

place Xavier Taillade Salon de thé/restaurant l’écrin gourmand Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 54 58

English :

Meet author Sandrine COLLETTE at l’écrin gourmand, to present her novel « Madelaine avant l’aube ». Information from the library. Le Roi Lire bookshop on hand for sales/dedication

German :

Treffen mit der Autorin Sandrine COLLETTE im « écrin gourmand », um ihren Roman « Madelaine avant l’aube » vorzustellen. Informationen bei der Bibliothek. Anwesenheit der Buchhandlung le Roi lire für Verkauf/Signierung

Italiano :

Incontro con l’autrice Sandrine COLLETTE a l’écrin gourmand, per presentare il suo romanzo « Madelaine avant l’aube ». Informazioni presso la biblioteca. La libreria Le Roi Lire sarà presente per vendere e firmare libri

Espanol :

Encuentro con la escritora Sandrine COLLETTE en l’écrin gourmand, para presentar su novela « Madelaine avant l’aube ». Información en la librería. La librería Le Roi Lire estará presente para vender y firmar libros

L’événement Cafés Littéraires Rencontre d’auteur Pierrelatte a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence