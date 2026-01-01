Cafés Numériques France Services Place du Vieux Château Montbron
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17 12:00:00
2026-01-17 2026-02-21
Une conseillère vous accompagne vers l’autonomie numérique. Toutes ses actions sur le territoire ont pour vocation à vous initier et vous former aux outils numériques tablette, smartphone, ordinateur…
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
An advisor is on hand to help you achieve digital independence. All her activities in the region are designed to introduce you to and train you in digital tools: tablets, smartphones, computers?
