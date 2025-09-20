Cafés Numériques Place du Vieux Château Montbron

Cafés Numériques

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-09-20 2025-10-18

Une conseillère vous accompagne vers l’autonomie numérique. Toutes ses actions sur le territoire ont pour vocation à vous initier et vous former aux outils numériques tablette, smartphone, ordinateur…

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 63 74 38

English :

An advisor is on hand to help you achieve digital independence. All her activities in the region are designed to introduce you to and train you in digital tools: tablets, smartphones, computers?

German :

Eine Beraterin begleitet Sie auf dem Weg zur digitalen Selbstständigkeit. Alle ihre Aktionen in der Region zielen darauf ab, Sie in den Umgang mit digitalen Werkzeugen einzuführen und Sie darin zu schulen: Tablet, Smartphone, Computer?

Italiano :

Un consulente vi aiuterà a diventare indipendenti dal digitale. Tutte le sue attività nella regione sono pensate per farvi conoscere e formare agli strumenti digitali: tablet, smartphone, computer?

Espanol :

Un asesor te ayudará a ser digitalmente independiente. El objetivo de todas sus actividades en la región es presentarte y formarte en herramientas digitales: tabletas, smartphones, ordenadores..

