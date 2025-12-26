Cafés numériques Médiathèque Ephémère S. De Beauvoir Romans-sur-Isère
Médiathèque Ephémère S. De Beauvoir 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 16:30:00
2026-03-14
Que savez-vous de l’IA version française? Comment maîtriser Mistral ?
Médiathèque Ephémère S. De Beauvoir 20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
English :
What do you know about French AI? How do you master Mistral?
