Cafés numériques Médiathèque Ephémère S. De Beauvoir Romans-sur-Isère

Cafés numériques

Médiathèque Ephémère S. De Beauvoir 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Que savez-vous de l’IA version française? Comment maîtriser Mistral ?

.

Médiathèque Ephémère S. De Beauvoir 20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What do you know about French AI? How do you master Mistral?

L’événement Cafés numériques Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-26 par Valence Romans Tourisme