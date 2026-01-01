Cafés numériques séniors Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Cafés numériques séniors

163 Route de Grignon À Vieilles Maïs Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Gratuit

Début : 2026-01-28 10:00:00

fin : 2026-02-04 12:00:00

2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04

Cafés numériques séniors de 10 à 12h. Gratuit. 6 rencontres conviviales pour utiliser son smartphone en toute confiance, naviguer sur internet en toute sécurité. Inscription souhaitée pour l’ensemble des séances. Renseignements et inscriptions contact@lestroisecluses.com ou 02 18 88 58 04 .

163 Route de Grignon À Vieilles Maïs Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04 contact@lestroisecluses.com

English :

Senior digital cafés

