Cafés-rencontres de l’UNAFAM Maison Relais Santé Valence
Cafés-rencontres de l’UNAFAM Maison Relais Santé Valence samedi 8 novembre 2025.
Cafés-rencontres de l’UNAFAM
Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence Drôme
Début : 2025-11-08 14:30:00
fin : 2025-11-08 17:00:00
2025-11-08 2025-12-04
Groupe d’échanges ouvert à tous, entre familles et amis de personnes malades psychiques.
Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 22 11 maison.relais.sante@mairie-valence.fr
English :
A discussion group open to all, for families and friends of people with mental illness.
German :
Eine Gruppe, in der sich Familien und Freunde von psychisch kranken Menschen austauschen können.
Italiano :
Un gruppo di discussione aperto a tutti, per famiglie e amici di persone affette da malattie mentali.
Espanol :
Grupo de debate abierto a todos, para familiares y amigos de personas con enfermedades mentales.
