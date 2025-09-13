Cafés-rencontres de l’UNAFAM Maison Relais Santé Valence

Cafés-rencontres de l’UNAFAM

Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence Drôme

Début : 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-12-04

Groupe d’échanges ouvert à tous, entre familles et amis de personnes malades psychiques.

Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 22 11 maison.relais.sante@mairie-valence.fr

English :

A discussion group open to all, for families and friends of people with mental illness.

German :

Eine Gruppe, in der sich Familien und Freunde von psychisch kranken Menschen austauschen können.

Italiano :

Un gruppo di discussione aperto a tutti, per famiglie e amici di persone affette da malattie mentali.

Espanol :

Grupo de debate abierto a todos, para familiares y amigos de personas con enfermedades mentales.

