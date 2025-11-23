Ca’fête Musicale : les instruments à cordes Bibliothèque François Villon Paris

Nous vous proposons une séance d’écoute musicale autour du thème des instruments à cordes. Venez découvrir une sélection d’extraits musicaux ou vidéos choisis par vos bibliothécaires. Quelques explications, des quiz, de l’interactivité tout cela autour d’un café !

Envie de découverte musicale ! Nous vous proposons une séance d’écoute et quelques extraits vidéos .

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-14T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-14T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-14T16:00:00+02:00_2026-02-14T18:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon