Ca’fête Musicale : Surprenants Instruments Bibliothèque François Villon Paris

Ca’fête Musicale : Surprenants Instruments Bibliothèque François Villon Paris samedi 15 novembre 2025.

Des instruments insolites à découvrir ou redécouvrir, accompagnés d’extraits musicaux, d’un quizz, et cerise sur le gateau…. d’une initiation au Thérémine !

Envie de découverte Musicale ! Rejoignez l’équipe des bibliothécaires autour d’un café sur le thème de Monte le Son 2025 !

Le samedi 15 novembre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-15T17:00:00+01:00

fin : 2025-11-15T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-15T16:00:00+02:00_2025-11-15T18:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/?locale=fr_FR