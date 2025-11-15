Ca’fête Musicale : Surprenants Instruments Bibliothèque François Villon Paris
Ca’fête Musicale : Surprenants Instruments Bibliothèque François Villon Paris samedi 15 novembre 2025.
Des instruments insolites à découvrir ou redécouvrir, accompagnés d’extraits musicaux, d’un quizz, et cerise sur le gateau…. d’une initiation au Thérémine !
Envie de découverte Musicale ! Rejoignez l’équipe des bibliothécaires autour d’un café sur le thème de Monte le Son 2025 !
Le samedi 15 novembre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public. A partir de 12 ans.
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
