Cafézoïde de retour à Paris Plage Cafézoïde Paris 5 juillet 2025

Le Cafézoïde de retour pour Paris Plage !

Le Cafézoïde est un café pour enfant qui propose toute sorte

d’activités artistiques et ludiques . C’est un espace de liberté où les

enfants peuvent s’exprimer, chanter, jouer, lire, rien faire… chaque jour, les enfants de 0 à 18

ans peuvent participer sans inscriptions aux ateliers

et peuvent aussi participer à la construction du lieu.

On peut s’y désaltérer pendant l’été : jus, sirop, thé, café, chocolat chaud (sans alcool) et

manger de bonnes recettes faites maison sucrés, salés. Il y a plusieurs

espaces : un coin petit enfance, le

coin art plastique, une scène musicale, un espace ados, un espace déguisement

et maquillage, une terrasse et un jardin.

Tous les jours ce sont au moins trois activités artistiques.

Parmi nos nombreux ateliers :

Jardinage, bricolage, radio des enfants, mosaïque, jeux de société, sport (roller, diabolo, cirque), éveil musical

tous les matins à 11h, arts plastiques, un espace de peinture libre, de

déguisement et de maquillage, du karaoké, des jeux d’eau, du théâtre, des ateliers

scientifiques, des groupes de parole entre parents….

Pour profiter de tous ces ateliers, il y a une petite

participation aux frais (PAF) à l’entrée :

–

2 euros par adulte avec une boisson chaude en

échange

–

3 euros par enfant avec le repas du midi en

échange

Il y a un plat du jour bio et végétarien préparé par les soins de Fatma. C’est 7

euros pour un adulte non adhérent, et 5 euros quand on est adhérent.

Cette année le Cafézoïde reviens sur Paris plage du 5

Juillet jusqu’au 31 août, en toute gratuité !

Lors de nos activités sur Paris plage, les locaux du Cafézoïde resteront ouvert pour vous accueillir le mercredi, le jeudi, le samedi et le dimanche de 10 h à

18 h.

Au plaisir de vous y retrouver !

Du samedi 05 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025 :

gratuit Tout public.

Cafézoïde 92 bis, quai de la loire 75019 Paris

+33142382637 lecafedesenfants@cafezoide.asso.fr

Cafézoïde, un espace de jeux et de liberté pour les enfants.