Caffé napoletano, duo mandoline et guitare – Place Carli Marseille 1er Arrondissement, 6 juillet 2025 09:15, Marseille 1er Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Caffé napoletano, duo mandoline et guitare Dimanche 6 juillet 2025 de 9h15 à 10h.

Complet. Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 09:15:00

fin : 2025-07-06 10:00:00

Date(s) :

2025-07-06

La mandoliniste Carla Senese et le guitariste Riccardo Del Prete nous offriront un concert matinal dans une ambiance romantique, accompagné de café et de viennoiseries, nous transportant à Naples comme si on y était.

La mandoliniste Carla Senese et le guitariste Riccardo Del Prete, respectivement diplômés des conservatoires de Naples et Rome, ont développé tous deux une importante carrière soliste. Ils sont membres du Mélis Mandolin Ensemble. Leur duo a développé une intense activité de concerts et de collaborations musicales, notamment depuis l’Eurofestival Zupfmusikde Bruchsal et le festival Tone der Klassik de Bad Boll, en Allemagne. Ils nous offriront un concert matinal dans une ambiance romantique, accompagné de café et de viennoiseries, nous transportant à Naples comme si on y était.



Café et vionnoiseries offertes lors du concert (inclus dans le prix du billet) .

Place Carli Conservatoire Pierre Barbizet / INSEAMM

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Mandolinist Carla Senese and guitarist Riccardo Del Prete offer us a romantic morning concert, accompanied by coffee and pastries, transporting us to Naples as if we were there.

German :

Die Mandolinistin Carla Senese und der Gitarrist Riccardo Del Prete werden uns ein Morgenkonzert in romantischer Atmosphäre bei Kaffee und Gebäck bieten und uns nach Neapel entführen, als ob wir dort wären.

Italiano :

La mandolinista Carla Senese e il chitarrista Riccardo Del Prete ci regaleranno un romantico concerto mattutino, accompagnato da caffè e pasticcini, riportandoci a Napoli come se fossimo lì.

Espanol :

La mandolinista Carla Senese y el guitarrista Riccardo Del Prete nos ofrecerán un romántico concierto matinal, acompañado de café y pastas, que nos trasladará a Nápoles como si estuviéramos allí.

