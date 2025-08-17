CAFI en fête Lieu-dit Cafi Sainte-Livrade-sur-Lot
CAFI en fête Lieu-dit Cafi Sainte-Livrade-sur-Lot dimanche 17 août 2025.
CAFI en fête
Lieu-dit Cafi CAFI Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-08-17
fin : 2025-08-17
2025-08-17
11h Cérémonie bouddhique.
13h Repas des offrandes sur réservation.
15h Pièce de théâtre « Saigon/Paris » de la Cie Corossol.
Lieu-dit Cafi CAFI Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 01 82 54
English : CAFI en fête
11am: Buddhist ceremony.
1pm: Meal of offerings (reservation required).
3pm: « Saigon/Paris » play by Cie Corossol.
German : CAFI en fête
11 Uhr: Buddhistische Zeremonie.
13 Uhr: Essen der Opfergaben (Reservierung erforderlich).
15h: Theaterstück « Saigon/Paris » der Cie Corossol.
Italiano :
ore 11: cerimonia buddista.
ore 13.00: Pasto delle offerte (su prenotazione).
ore 15: spettacolo teatrale « Saigon/Paris » della Cie Corossol.
Espanol : CAFI en fête
11 h: Ceremonia budista.
13.00 h: Comida de ofrendas (reserva obligatoria).
15.00 h: Representación de la obra « Saigón/París » de la Cie Corossol.
