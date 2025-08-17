CAFI en fête Lieu-dit Cafi Sainte-Livrade-sur-Lot

CAFI en fête Lieu-dit Cafi Sainte-Livrade-sur-Lot dimanche 17 août 2025.

CAFI en fête

Lieu-dit Cafi CAFI Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

11h Cérémonie bouddhique.

13h Repas des offrandes sur réservation.

15h Pièce de théâtre « Saigon/Paris » de la Cie Corossol.

Lieu-dit Cafi CAFI Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 01 82 54

English : CAFI en fête

11am: Buddhist ceremony.

1pm: Meal of offerings (reservation required).

3pm: « Saigon/Paris » play by Cie Corossol.

German : CAFI en fête

11 Uhr: Buddhistische Zeremonie.

13 Uhr: Essen der Opfergaben (Reservierung erforderlich).

15h: Theaterstück « Saigon/Paris » der Cie Corossol.

Italiano :

ore 11: cerimonia buddista.

ore 13.00: Pasto delle offerte (su prenotazione).

ore 15: spettacolo teatrale « Saigon/Paris » della Cie Corossol.

Espanol : CAFI en fête

11 h: Ceremonia budista.

13.00 h: Comida de ofrendas (reserva obligatoria).

15.00 h: Representación de la obra « Saigón/París » de la Cie Corossol.

