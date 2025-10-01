Caf’thé atelier Lesperon Lesperon

Caf’thé atelier Lesperon Lesperon mercredi 1 octobre 2025.

Caf’thé atelier Lesperon

Chemin de la Prison Lesperon Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01

Venez participer à l’atelier pour confectionner un ruban tout en pompons

Venez participer à l’atelier pour confectionner un ruban tout en pompons .

Chemin de la Prison Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 63 69 mediatheque-lesperon@paysmorcenais.fr

English : Caf’thé atelier Lesperon

Come and take part in the workshop to make a ribbon with pompoms

German : Caf’thé atelier Lesperon

Nehmen Sie am Workshop teil, um ein Band ganz aus Pompons herzustellen

Italiano :

Partecipate al laboratorio per realizzare un nastro pieno di pompon

Espanol : Caf’thé atelier Lesperon

Ven y participa en el taller para hacer una cinta llena de pompones

L’événement Caf’thé atelier Lesperon Lesperon a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Morcenx