Caf’thé atelier Lesperon Lesperon

Caf’thé atelier Lesperon
Chemin de la Prison Lesperon Landes
Venez participer à l’atelier pour confectionner un ruban tout en pompons
Chemin de la Prison Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 63 69 mediatheque-lesperon@paysmorcenais.fr
English : Caf’thé atelier Lesperon
Come and take part in the workshop to make a ribbon with pompoms
German : Caf’thé atelier Lesperon
Nehmen Sie am Workshop teil, um ein Band ganz aus Pompons herzustellen
Italiano :
Partecipate al laboratorio per realizzare un nastro pieno di pompon
Espanol : Caf’thé atelier Lesperon
Ven y participa en el taller para hacer una cinta llena de pompones
