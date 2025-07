CAGNAGUE Labrit

CAGNAGUE Labrit dimanche 21 septembre 2025.

CAGNAGUE

Place de l’Eglise Labrit Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Une journée pleine de découvertes avec les brocanteurs, professionnels, producteurs et le vide grenier.

Les artisans dans la salle des fêtes vous présenteront leurs dernières créations.

Les animaux sont les bienvenus mais ils doivent être tenus en laisse

La foire au cagnagué existe depuis bientôt 33 ans.

Nous accueillons environ 150 exposants sur la place de l’Eglise, brocanteurs, professionnels, producteurs et vides greniers.

Dans la salle des fêtes, plusieurs artisans vous présentent leurs créations toutes plus originales les unes que les autres.

Le comité de foire vous propose sandwichs, frites, barquettes coeurs de canards et buvette, avec le bourret tout juste arrivé et les châtaignes qui commencent à être récoltées. .

Place de l’Eglise Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 40 56 58 labritcomitedefoire@gmail.com

English : CAGNAGUE

A day full of discoveries with second-hand dealers, professionals, producers and a garage sale.

Craftsmen in the village hall present their latest creations.

Pets are welcome, but must be kept on a leash

German : CAGNAGUE

Ein Tag voller Entdeckungen mit Trödlern, Fachleuten, Produzenten und einem Flohmarkt.

Die Kunsthandwerker in der Festhalle präsentieren Ihnen ihre neuesten Kreationen.

Tiere sind willkommen, müssen aber an der Leine gehalten werden

Italiano :

Una giornata ricca di scoperte con commercianti di seconda mano, professionisti, produttori e un mercatino dell’usato.

Gli artigiani della sala del villaggio presenteranno le loro ultime creazioni.

Gli animali domestici sono i benvenuti, ma devono essere tenuti al guinzaglio

Espanol : CAGNAGUE

Una jornada llena de descubrimientos con comerciantes de segunda mano, profesionales, productores y una venta de garaje.

Los artesanos de la sala del pueblo presentarán sus últimas creaciones.

Los animales de compañía son bienvenidos, pero deben ir atados

L’événement CAGNAGUE Labrit a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Cœur Haute Lande