Cahors Brick Expo Chasse au trésor Cahors mercredi 10 décembre 2025.

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-13

2025-12-10

Rien de plus simple à partir du 10 décembre, promenez-vous de vitrine en vitrine à la recherche des 7 figurines.

Si vous les trouvez, notez le numéro du commerce correspondant sur le bulletin à découper au dos ou sur le formulaire à imprimer en ligne.

Déposez-le dans l’urne disponible à l’Espace Valentré le samedi 13 décembre avant 16h55.   .

Cahors 46000 Lot Occitanie   cahorsbricksexpo@mairie-cahors.fr

It couldn’t be easier: from December 10 onwards, wander from shop window to shop window in search of the 7 figurines

L’événement Cahors Brick Expo Chasse au trésor Cahors a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cahors Vallée du Lot