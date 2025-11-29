Cahors Brick Expo Chasse au trésor Cahors
Cahors Brick Expo Chasse au trésor Cahors mercredi 10 décembre 2025.
Cahors Lot
Rien de plus simple à partir du 10 décembre, promenez-vous de vitrine en vitrine à la recherche des 7 figurines
Si vous les trouvez, notez le numéro du commerce correspondant sur le bulletin à découper au dos ou sur le formulaire à imprimer en ligne.
Déposez-le dans l’urne disponible à l’Espace Valentré le samedi 13 décembre avant 16h55. .
Cahors 46000 Lot Occitanie cahorsbricksexpo@mairie-cahors.fr
English :
It couldn’t be easier: from December 10 onwards, wander from shop window to shop window in search of the 7 figurines
