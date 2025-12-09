Cahors Bricks Expo Animations à la médiathèque Cahors
185 Avenue Jean Jaurès Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-09
fin : 2025-12-13
La médiathèque du Grand Cahors s’associe au Cahors Brick Expo à l’occasion de la quatrième édition du festival.
185 Avenue Jean Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44 cahorsbricksexpo@mairie-cahors.fr
Grand Cahors media library joins forces with Cahors Brick Expo for the fourth edition of the festival.
