Cahors Bricks Expo Animations à l’Espace Valentré Cahors
Cahors Bricks Expo Animations à l’Espace Valentré Cahors samedi 13 décembre 2025.
Cahors Bricks Expo Animations à l’Espace Valentré
Allée des Soupirs Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Pour sa 4ᵉ édition, la Cahors Bricks Expo transforme la ville en un terrain de jeu créatif et festif à découvrir gratuitement en famille.
Pour sa 4ᵉ édition, la Cahors Bricks Expo transforme la ville en un terrain de jeu créatif et festif à découvrir gratuitement en famille. .
Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 30 17 74 cahorsbricksexpo@mairie-cahors.fr
English :
For its 4th edition, the Cahors Bricks Expo transforms the city into a creative and festive playground for the whole family to discover free of charge.
L’événement Cahors Bricks Expo Animations à l’Espace Valentré Cahors a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cahors Vallée du Lot