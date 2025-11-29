Cahors Bricks Expo Animations Rue du Portail Alban Cahors
Cahors Bricks Expo Animations Rue du Portail Alban Cahors samedi 13 décembre 2025.
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Le collectif Portail du Geek (Arcanum, Art&Fact, Cash Express, Dynamites Games, Le Grand Palais et L’Apprenti Sage) vous propose des animations en lien avec le Cahors Brick Expo.
Rue du Portail Alban Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 25 64 89 86 cahorsbricksexpo@mairie-cahors.fr
English :
The Portail du Geek collective (Arcanum, Art&Fact, Cash Express, Dynamites Games, Le Grand Palais and L’Apprenti Sage) will be putting on events in conjunction with Cahors Brick Expo.
L’événement Cahors Bricks Expo Animations Rue du Portail Alban Cahors a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cahors Vallée du Lot