Cahors Bricks Expo Animations sur la place François Mitterrand
Cahors Lot
Gratuit
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Un plateau de jeu géant Citypoly attend les participants pour tester leurs connaissances sur les commerces de la ville.
Chèques-cadeaux à gagner. Jeu proposé par l’association ÔCahors. Rdv devant l’Office de Tourisme. .
Cahors 46000 Lot Occitanie cahorsbricksexpo@mairie-cahors.fr
English :
A giant Citypoly game board awaits participants to test their knowledge of the city’s shops.
Gift vouchers to be won
