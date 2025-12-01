Cahors Bricks Expo Animations sur la place François Mitterrand Cahors

Cahors Bricks Expo Animations sur la place François Mitterrand

Un plateau de jeu géant Citypoly attend les participants pour tester leurs connaissances sur les commerces de la ville.

Chèques-cadeaux à gagner. Jeu proposé par l’association ÔCahors. Rdv devant l’Office de Tourisme. .

A giant Citypoly game board awaits participants to test their knowledge of the city’s shops.

Gift vouchers to be won

