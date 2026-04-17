Cahors, Révélations Malbec Villa Cahors Malbec Azur
Cahors, Révélations Malbec Villa Cahors Malbec Azur vendredi 17 avril 2026.
Cahors, Révélations Malbec Villa Cahors Malbec Azur Vendredi 17 avril, 09h00
Cahors, Révélations Malbec revient du 7 au 19 avril 2026 chez 320 cavistes
Du 7 au 19 avril 2026, 320 cavistes porteront haut les couleurs de Cahors et des Côtes du Lot à l’occasion de la nouvelle édition de Cahors, Révélations Malbec !
Ces hommes et ces femmes vous partageront leur passion pour le vignoble-berceau du malbec, un cépage capable de toutes les expressions.
Comme tous les ans, l’événement embrassera d’ailleurs le Malbec World Day qui, chaque 17 avril, fédère à travers le monde tous les fans de malbec.
Liste des cavistes répartis dans toute la France : [https://vindecahors.fr/](https://vindecahors.fr/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-17T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-17T18:00:00.000+02:00
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Villa Cahors Malbec Place François Mitterand Azur 40140 Landes