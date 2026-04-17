Cahors, Révélations Malbec Villa Cahors Malbec Azur Vendredi 17 avril, 09h00

Cahors, Révélations Malbec revient du 7 au 19 avril 2026 chez 320 cavistes

Du 7 au 19 avril 2026, 320 cavistes porteront haut les couleurs de Cahors et des Côtes du Lot à l’occasion de la nouvelle édition de Cahors, Révélations Malbec !

Ces hommes et ces femmes vous partageront leur passion pour le vignoble-berceau du malbec, un cépage capable de toutes les expressions.

Comme tous les ans, l’événement embrassera d’ailleurs le Malbec World Day qui, chaque 17 avril, fédère à travers le monde tous les fans de malbec.

Liste des cavistes répartis dans toute la France : [https://vindecahors.fr/](https://vindecahors.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-17T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-17T18:00:00.000+02:00

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Villa Cahors Malbec Place François Mitterand Azur 40140 Landes



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