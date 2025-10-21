Cairns, collectif Merkén Parc François Billoux Marseille 15e Arrondissement

Mardi 21 octobre 2025 à partir de 16h. Parc François Billoux 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Archaos propose un spectacle aérien et de musique live dans le parc François Billoux, tout public à partir de 7 ans.Enfants

Cairns est un spectacle aérien et musique live du Collectif Merkén.





Pierres, corps, sangles et sons s’entremêlent. Ces éléments sont chacun à leur tour, les uns pour les autres, des partenaires de jeux, des ancrages.





Deux acrobates et une musicienne tissent un univers minimal composé de strates vocales et minérales. Les vibrations brutes, sableuses et rocailleuses s’improvisent sur ce mouvement aérien. Tractions, suspensions, balanciers, la mécanique de contrepoids s’enclenche.





Pierre après pierre, un cairn se construit. Chaque geste est une tentative pour éprouver les limites d’un équilibre fragile et puissant.





Durée 50 mn, à partir de 7 ans, gratuit. .

Parc François Billoux 246 rue de Lyon Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Archaos offers an aerial show and live music in Parc François Billoux, for all ages 7 and up.

German :

Archaos bietet eine Luftshow und Live-Musik im Park François Billoux für alle Zuschauer ab 7 Jahren.

Italiano :

Archaos offre uno spettacolo aereo e musica dal vivo nel Parc François Billoux, per tutte le età dai 7 anni in su.

Espanol :

Archaos ofrece un espectáculo aéreo y música en directo en el Parque François Billoux, para todas las edades a partir de 7 años.

