Caisse Commune de l’Alimentation – Réunion d’information Carré des Services (Le) Saint-Herblain mardi 7 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-07 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Et si votre carte vitale vous permettait de faire des courses alimentaires, bonne pour vous et la planète ?C’est le principe du projet de caisse commune de l’alimentation porté par l’association VRAC. Comme pour la sécurité sociale, chacun participe en fonction de ses revenus, pour recevoir une somme d’argent tous les mois pour faire ses courses dans des lieux partenaires. Mais ce projet, c’est bien plus que ça : cuisiner ensemble, visiter des fermes, apprendre ensemble sur l’agriculture et l’alimentation…

Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800

0764100676 https://www.cca44.fr/