CAISSES À SAVON Tourbes

Place du Quai Tourbes Hérault

Descente des caisses à savons organisée par les Fous du Volant Tourbains, venez nombreux les encourager !

Voici le programme pour les 10 ans de l’association des Fous du volant Tourbains

Vendredi 18 juillet

Dés 22h, bal des 10 ans, sur le quai, avec animation par DJ Jean-Mi.

Samedi 19 juillet :

Dés 19h, descente de caisses à savon

Dimanche 20 juillet :

Dés Midi, repas à » La Bade », préparé par « Pat’Traiteur » sur réservation apurés de ce dernier.

Entrée-plat-dessert-Vin 20€

Membres de l’Assos 10€

Pensez à réserver 06.79.38.25.66 .

Place du Quai Tourbes 34120 Hérault Occitanie lesfousduvolant34120@gmail.com

English : SOAPBOX

Soapbox race organized by the association « les fous du volant Tourbains ».

Saturday July 18th & Sunday July 19th nice atmosphere, musical entertainment, « Bandas » and refreshment stall. Come numerous!

German :

Seifenkistenabfahrt, organisiert von den « Fous du Volant Tourbains », kommen Sie zahlreich, um sie anzufeuern!

Italiano :

Gara di Soap Box organizzata dai Fous du Volant Tourbains: venite a fare il tifo per loro!

Espanol :

Carrera de cajas de jabón organizada por los Fous du Volant Tourbains: ¡venga a animarlos!

