Salle polyvalente Guimiliau

2025-12-06 12:00:00

2025-12-06 19:00:00

2025-12-06

Boucles de 5 à 45 km.

Boucle de 5 km à effectuer en 45 minutes. Course à allure libre d’endurance par élimination. En auto suffisance.

Nouveau course enfant 12h-13h avec les adultes. 5 km à effectuer en 1h.

Inscription obligatoire . Places limitées à 150 pers..

Participation libre au profit du Téléthon. .

Salle polyvalente Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 6 19 16 30 93

