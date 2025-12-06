« Cal Ta Boucle » le retour! Guimiliau
« Cal Ta Boucle » le retour!
Salle polyvalente Guimiliau Finistère
Début : 2025-12-06 12:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
Boucles de 5 à 45 km.
Boucle de 5 km à effectuer en 45 minutes. Course à allure libre d’endurance par élimination. En auto suffisance.
Nouveau course enfant 12h-13h avec les adultes. 5 km à effectuer en 1h.
Inscription obligatoire . Places limitées à 150 pers..
Participation libre au profit du Téléthon. .
Salle polyvalente Guimiliau 29400 Finistère Bretagne +33 6 19 16 30 93
