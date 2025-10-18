Calais répare Carrefour mi-voix Calais

Calais répare Carrefour mi-voix Calais samedi 18 octobre 2025.

Calais répare Samedi 18 octobre, 10h00 Carrefour mi-voix Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T17:00

Fin : 2025-10-18T10:00 – 2025-10-18T17:00

Carrefour mi-voix CALAIS Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « sophie.malet@rqcalais.fr »}]

Présentation du Repair café de Calais repair café électro ménager