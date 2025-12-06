Calamity Jane, lettres à sa fille Cie Ezika Contes en Créonnais Biliothèque de Créon Créon

Calamity Jane, lettres à sa fille Cie Ezika Contes en Créonnais

Biliothèque de Créon 1 Rue Montesquieu Créon Gironde

Gratuit

Gratuit

2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Lecture jouée pour un rétro-projecteur, deux micros, une guitare, un violoncelle et une vie. Au gré des lettres écrites à sa fille qu’elle a abandonnée jeune, nous suivons le cheminement de la vie chaotique de Martha Canary, vagabonde infréquentable pour l’époque, éprise d’aventures et de liberté, qui fut indéniablement une rebelle. Les illustrations choisies dans les ouvrages, les graphismes créés à partir des manipulations et de détournements de matières et d’objets et la musique originale live, chantée ou enregistrée viennent également raconter le fantasme, les mensonges, les désillusions, l’errance et la tristesse, en se fondant à la matière épistolaire. Adapté des romans et albums présentés à la bibliothèque. .

Biliothèque de Créon 1 Rue Montesquieu Créon 33670 Gironde

