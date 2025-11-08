CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY LES ABATTOIRS Toulouse
CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
LES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-08 16:00:00
2025-11-08
1863. Martha Jane a 11 ans. Elle fait partie d’un convoi qui traverse l’Ouest américain. Lorsque son père se blesse, c’est à elle de prendre la relève pour conduire le chariot et soigner les chevaux.
Si certains voient d’un mauvais œil qu’une jeune fille prenne autant de responsabilités, Martha Jane n’est pas du genre à se laisser faire. Elle a soif de liberté… La légende de Calamity est en marche ! 7 .
LES ABATTOIRS 76 Allées Charles de Fitte Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10 accueil@lacinemathequedetoulouse.com
English :
1863. Martha Jane is 11 years old. She is part of a convoy traveling through the American West. When her father is injured, she takes over driving the wagon and caring for the horses.
German :
1863. Martha Jane ist elf Jahre alt. Sie gehört zu einem Treck, der durch den amerikanischen Westen zieht. Als ihr Vater verletzt wird, muss sie den Wagen lenken und die Pferde versorgen.
Italiano :
1863. Martha Jane ha 11 anni. Fa parte di un convoglio che viaggia attraverso il West americano. Quando suo padre viene ferito, tocca a lei prendere il comando del carro e prendersi cura dei cavalli.
Espanol :
1863. Martha Jane tiene 11 años. Forma parte de un convoy que viaja por el Oeste americano. Cuando su padre resulta herido, le toca a ella conducir el carromato y cuidar de los caballos.
