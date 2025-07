Calcomier en fête Vailhourles

Calcomier en fête Vailhourles vendredi 18 juillet 2025.

Calcomier en fête

Vailhourles Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-18

Venez participer à la fête de Calcomier du 18 au 20 juillet !

Vendredi 18 juillet

19h30 marché gourmand animé par DU OKAMI

22h30 bal disco animé par DJ Payet

Samedi 19 juillet

14h30 concours de pétanque en triplette / Concours pour les enfants

19h apéro animé par Duo Zen

20h30 agneau à la broche / pommes de terre grenailles et ses petits légumes + glace + boisson + café à 15€ ou saucisse/frites fraîches + glace + boisson + café à 10€

Réservation au 06.17.09.30.42 ou 06.06.51.33.24 ou comitedesfetescalcomier@gmail.com

22h bal disco animé par David Animation

Dimanche 20 juillet

8h déjeuner au tripous ou tête de veau à 10€ ou café/viennoiserie à 3€

10h messe avec dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur, offert par le comité des fêtes

14h30 concours de pétanque en doublette .

Vailhourles 12200 Aveyron Occitanie comitedesfetescalcomier@gmail.com

English :

Come and take part in the Calcomier festival from July 18 to 20!

German :

Nehmen Sie am Calcomier-Fest vom 18. bis 20. Juli teil!

Italiano :

Venite a partecipare al festival Calcomier dal 18 al 20 luglio!

Espanol :

¡Venga y participe en el festival Calcomier del 18 al 20 de julio!

L’événement Calcomier en fête Vailhourles a été mis à jour le 2025-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)