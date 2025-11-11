CALÇOTADA Cerbère

CALÇOTADA

Route d’Espagne Cerbère Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Une tradition catalane conviviale sur la Côte Vermeille venez partager un fest‑délice autour des calçots grillés, rires, musique et paysage marin aux pieds des Albères.

Route d'Espagne Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

A convivial Catalan tradition on the Côte Vermeille: come and share a feast of grilled calçots, laughter, music and seascapes at the foot of the Alberes mountains.

German :

Eine gesellige katalanische Tradition an der Côte Vermeille: Erleben Sie ein Fest?délice rund um gegrillte Calçots, Lachen, Musik und die Meereslandschaft am Fuße der Alberes.

Italiano :

Una simpatica tradizione catalana sulla Côte Vermeille: venite a condividere un banchetto di calçots alla griglia, risate, musica e paesaggi marini ai piedi delle montagne di Albères.

Espanol :

Una simpática tradición catalana en la Côte Vermeille: venga a compartir un festín de calçots a la brasa, risas, música y paisajes marinos al pie de las montañas de Albères.

