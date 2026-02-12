CALÇOTADA Tautavel
CALÇOTADA Tautavel samedi 14 mars 2026.
CALÇOTADA
Avenue Jules Vilar Tautavel Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif enfant
Tarif enfant
Début : 2026-03-14 12:50:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Rejoignez le Comité des Fêtes de Tautavel pour une Calçotada conviviale le samedi 14 mars 2026 à 12h, Salle Jo Maso. Repas traditionnel catalan, animation musicale.
Avenue Jules Vilar Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 42 95
English :
Join the Comité des Fêtes de Tautavel for a convivial Calçotada on Saturday March 14, 2026 at 12pm, Salle Jo Maso. Traditional Catalan meal, musical entertainment.
L’événement CALÇOTADA Tautavel a été mis à jour le 2026-02-12 par BIT DE TAUTAVEL