CALÇOTADA

Avenue Jules Vilar Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 12:50:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Rejoignez le Comité des Fêtes de Tautavel pour une Calçotada conviviale le samedi 14 mars 2026 à 12h, Salle Jo Maso. Repas traditionnel catalan, animation musicale.

.

Avenue Jules Vilar Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 42 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join the Comité des Fêtes de Tautavel for a convivial Calçotada on Saturday March 14, 2026 at 12pm, Salle Jo Maso. Traditional Catalan meal, musical entertainment.

L’événement CALÇOTADA Tautavel a été mis à jour le 2026-02-12 par BIT DE TAUTAVEL